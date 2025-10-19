Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с Днем отца. Соответствующее обращение российского лидера разместили на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что все народы страны испокон веков отмечали непререкаемый авторитет главы семьи. Он указал на важность стремления мужчин соответствовать такому высокому званию и в данный момент.

Помимо этого, Путин добавил, что отмечаемый праздник способен показать значительную отцовскую роль в воспитании детей.

«Отрадно, что этот замечательный праздник, призванный подчеркнуть огромную роль отца в воспитании подрастающего поколения, в судьбе каждого человека, пользуется широкой общественной поддержкой», — пояснил президент РФ.

Также в послании населению государства Путин отметил участников специальной военной операции (СВО), которые в настоящее время стоят на защите свободы и независимости Отечества и продолжают с честью традиции своих семей, отцов, дедов и прадедов.

Праздник утвержден по указу Путина от 4 октября 2021 года. Его целями являются укрепление института семьи и повышение значимости отцовства в воспитании детей.

