«Раньше артисты вытирали о нас ноги»: Иосиф Пригожин — о роли продюсеров

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая Эксклюзив 33 0

Он объяснил, почему они больше не остаются в тени.

Фото, видео: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Иосиф Пригожин: сейчас продюсеры не уступают по популярности артистам

Сейчас продюсеры уже не уступают по популярности артистам. Этим мнением в разговоре с корреспондентом 5-tv.ru поделился продюсер Иосиф Пригожин на презентации новой программы Валерии «Исцелю».

Он порассуждал о профессии, которой посвятил всю жизнь, — и о том, как изменилась роль продюсера в современной индустрии.

По словам Пригожина, времена, когда продюсеры оставались «за кулисами» и не имели права на публичность, давно прошли.

«Я вам больше скажу: мы почему вышли из тени с таким великим, царствие ему небесное, Юрием Айзеншписом, понимаете, да? Потому что мы всегда были в тени, и артисты порой вытирали об нас ноги, понимаете? А сейчас мы как бы по популярности им не уступаем, потому что все знают — кто сделал, зачем сделал, почему сделал».

Пригожин подчеркинул, что продюсеры не искали славы — они просто выполняли свою работу.

«Не потому что нам хотелось славы, а потому что это была необходимость того времени, вот и все», — добавил он.

Продюсер подчеркнул, что не переносит заносчивость, и назвал уважение к людям главным показателем внутренней силы.

«Нет такого, что повар хуже вас, потому что вы на сцену выходите, — это неправильно. Или я хуже артиста, потому что я за кадром делаю много разной работы», — поясниол Пригожин.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, певица Валерия презентовала новый альбом «Исцелю».

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+6° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
80.98
1.90 94.58
2.50
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:15
Древнегреческие пластины с любовным заговором и проклятиями нашли в России
9:00
Покойный Высоцкий звал его во сне: тайна смерти Олега Даля в 39 лет
8:48
Еще упадет? Сколько будет стоить доллар до конца 2025 года
8:42
Протокол обновлен: что не следует делать при контакте с инопланетянами
8:37
«Следов нет»: волонтер рассказал о странностях в ходе поисков Усольцевых
8:31
Под носом у охраны и туристов: как воры обчистили Лувр в лучших традициях кино за 4 минуты

Сейчас читают

«Стал жертвой рилсов»: Иосиф Пригожин — о семейных видео с Валерией
Научиться понимать искусство: как находить скрытые смыслы в книгах, кино и картинах
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 октября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео