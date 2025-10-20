«Раньше артисты вытирали о нас ноги»: Иосиф Пригожин — о роли продюсеров
Он объяснил, почему они больше не остаются в тени.
Фото, видео: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru
Иосиф Пригожин: сейчас продюсеры не уступают по популярности артистам
Сейчас продюсеры уже не уступают по популярности артистам. Этим мнением в разговоре с корреспондентом 5-tv.ru поделился продюсер Иосиф Пригожин на презентации новой программы Валерии «Исцелю».
Он порассуждал о профессии, которой посвятил всю жизнь, — и о том, как изменилась роль продюсера в современной индустрии.
По словам Пригожина, времена, когда продюсеры оставались «за кулисами» и не имели права на публичность, давно прошли.
«Я вам больше скажу: мы почему вышли из тени с таким великим, царствие ему небесное, Юрием Айзеншписом, понимаете, да? Потому что мы всегда были в тени, и артисты порой вытирали об нас ноги, понимаете? А сейчас мы как бы по популярности им не уступаем, потому что все знают — кто сделал, зачем сделал, почему сделал».
Пригожин подчеркинул, что продюсеры не искали славы — они просто выполняли свою работу.
«Не потому что нам хотелось славы, а потому что это была необходимость того времени, вот и все», — добавил он.
Продюсер подчеркнул, что не переносит заносчивость, и назвал уважение к людям главным показателем внутренней силы.
«Нет такого, что повар хуже вас, потому что вы на сцену выходите, — это неправильно. Или я хуже артиста, потому что я за кадром делаю много разной работы», — поясниол Пригожин.
Как ранее сообщал 5-tv.ru, певица Валерия презентовала новый альбом «Исцелю».
