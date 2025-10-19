Реликвия на месте: грабители не тронули бриллиант «Регент» в Лувре

Le Parisien: крупнейший бриллиант их коллекции Наполеона не был похищен из Лувра

При ограблении Лувра в Париже не был похищен крупнейший бриллиант из коллекции Наполеона — «Регент». Об этом сообщает издание Le Parisien. Отмечается, что камень весит более 140 каратов.

По предварительным данным, воры пробрались в музей со стороны набережной Сены, где ведутся ремонтные работы. Используя грузовой лифт, они поднялись прямо в Галерею Аполлона — один из залов Лувра, где хранятся самые драгоценные экспонаты.

Двое грабителей разбили витрины и похитили драгоценности из коллекции Наполеона III и его жены. Среди украденных предметов были ожерелье, брошь и диадема. Третий преступник ждал снаружи, наблюдая за ситуацией. После этого они скрылись на мотоцикле. После случившегося недалеко от Лувра нашли сломанную корону супруги императора.

