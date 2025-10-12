Нобелевский комитет считает, что данные о лауреате премии мира украли шпионы
Организация постоянно сталкивается с угрозами безопасности.
Фото: Reuters/Tom Little
Норвежский Нобелевский комитет связывает возможную утечку информации о лауреате Премии мира с работой шпионов. Об этом заявил секретарь комитета и директор Норвежского Нобелевского института Кристиан Берг Харпвикен.
«Мы пока точно не установили, что именно произошло, но наиболее вероятно, что мы были подвергнуты шпионажу», — цитирует его издание Dagbladet.
По мнению Харпвикена, информация о лауреате была украдена неким преступником, в результате чего ее опубликовали до официального объявления. Глава комитета также подчеркнул, что угрозы информационной безопасности в работе Нобелевского комитета возникают постоянно и заставляют серьезно относиться к защите данных.
Ранее 5-tv писал, что на Нобелевскую премию мира претендовал Дональд Трамп, однако ее получила венесуэльский оппозиционный политик Мария Корина Мачадо. Она известна, как бывший депутат Национальной ассамблеи Венесуэлы и основатель благотворительной организации «Сумате». В ходе протестов против правительства Николаса Мадуро в Венесуэле в 2014 году она была одной из ведущих фигур оппозиции.
