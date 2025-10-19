Губернатор Вологодской области проверяет информацию о дебоше своего зама в отеле

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 62 0

Глава региона воздержался от обвинений в адрес коллеги.

Что известно о дебоше зама губернатора Вологодской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Заместитель губернатора Вологодской области Иван Иноземцев сообщал о том, что собирается отправится в частном порядке в Санкт-Петербург, перед тем как в СМИ появилась информация о вероятном дебоше с его участием в отеле. Об этом сообщил губернатор региона Георгий Филимонов.

«Иноземцев в пятницу сообщил мне о планах поехать в Санкт-Петербург с женой и дочерью на соревнования ребенка. Это частная поездка», — отметил политик.

При этом он подчеркнул, что не спешит с обвинениями в адрес коллеги и для начала прояснит для себя ситуацию.

«Огульно обвинять, но и выгораживать кого бы то ни было не собираюсь. Разберусь», — пообещал Филимонов.

Губернатор добавил, что характер конфликта был бытовым. Помимо этого, он пояснил, что драка — самый плохой способ показать свою силу. В настоящее время причины инцидента выясняются.

«Для желающих помериться силой есть спорт — возможность сделать это на тренировке, татами или ринге. Если даже оппонент очень неправ, нужно сохранять холодный рассудок. Особенно, если ты государственный или муниципальный служащий», — рассудил губернатор.

Ранее, писал 5-tv.ru, сотрудники Росгвардии пресекли дебош в ресторане в центре Москвы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+6° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
80.98
1.90 94.58
2.50
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:25
Кирилл Дмитриев запустил конкурс ИИ-видеороликов о тоннеле Россия–США
17:08
Трамп назвал президента Колумбии наркоторговцем
16:52
Более 50 человек погибли в секторе Газа после «прекращения огня»
16:30
Дебоша не было! Опубликованы детали инцидента с участием замгубернатора Вологодской области в баре отеля в Петербурге
16:12
Минпросвещения призвало оценить риски введения 12-летнего обучения в школах РФ
16:02
Губернатор Вологодской области проверяет информацию о дебоше своего зама в отеле

Сейчас читают

День отца в 2025 году: как поздравить папу, история и традиции праздника
«Отец — позвоночник семьи»: как дети изменили жизнь звездных пап
Бесплатные билеты в театр и кино: как работает «Пушкинская карта» для молодежи
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День отца в 2025 году и как поздравить папу
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео