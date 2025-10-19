Дебоша не было! Опубликованы детали инцидента с участием замгубернатора Вологодской области в баре отеля в Петербурге

Опубликовано видео инцидента с участием чиновника Иноземцева

Заместитель губернатора Вологодской области Иван Иноземцев, которого в СМИ обвинили в драке в баре отеля Санкт-Петербурга, в действительности ее разнимал. Соответствующее видео с камеры наблюдения у себя в Telegram-канале опубликовал губернатор региона Георгий Филимонов.

«Уложив спать дочь, Иноземцев с супругой спустились на первый этаж отеля, чтобы поужинать. По уточненной информации, в лобби-баре могла произойти провокация. Как рассказывают очевидцы, Иван Борисович вступился за человека, который подвергся нападению. Иноземцев, следуя своим жизненным принципам, не смог оставить посетителя ресторана в беде», — добавил чиновник.

До этого в прессе появилась информация, что Ивана Иноземцева якобы задержали сотрудники правоохранительных органов за драку. Однако, согласно кадрам, которыми поделился глава субъекта, мужчина не был участником конфликта.

Ранее, писал 5-tv.ru, губернатор Вологодской области сообщал, что проверяет информацию о дебоше своего зама в отеле. При этом он подчеркивал, что не спешит с обвинениями в адрес коллеги, поэтому уточняет все детали случившегося.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.