Кирилл Дмитриев запустил конкурс ИИ-видеороликов о тоннеле Россия–США

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 22 0

Для победителя предусмотрен приз.

Конкурс ИИ-видеороликов о тоннеле Россия–США

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Глава РФПИ Дмитриев анонсировал конкурс ИИ-видеороликов о тоннеле Россия–США

Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев анонсировал конкурс сгенерированных искусственным интеллектом (ИИ) видеороликов, посвященных идее возведения тоннеля, который соединит Россию и Аляску. Об этом он написал в соцсетях.

Участникам предложено создать лучший ИИ-видеоролик с хештегом #putintrumptunnel и разместить его в комментариях под постом. Главный приз — четырехдневная поездка на Дальний Восток России или на Аляску, а также возможность стать одним из первых пассажиров будущего тоннеля.

По словам Дмитриева, идея тоннеля стала вирусной:

«Тоннель Путина-Трампа, соединяющий Россию и Аляску, Евразию и Америку, только что стал вирусным, собрал около двух миллионов просмотров. Трамп назвал его „интересным“. Зеленский возненавидел его. Крупные СМИ осветили это», — подчеркнул глава РФПИ.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Трамп назвал президента Колумбии наркоторговцем.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+6° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
80.98
1.90 94.58
2.50
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:25
Кирилл Дмитриев запустил конкурс ИИ-видеороликов о тоннеле Россия–США
17:08
Трамп назвал президента Колумбии наркоторговцем
16:52
Более 50 человек погибли в секторе Газа после «прекращения огня»
16:30
Дебоша не было! Опубликованы детали инцидента с участием замгубернатора Вологодской области в баре отеля в Петербурге
16:12
Минпросвещения призвало оценить риски введения 12-летнего обучения в школах РФ
16:02
Губернатор Вологодской области проверяет информацию о дебоше своего зама в отеле

Сейчас читают

День отца в 2025 году: как поздравить папу, история и традиции праздника
«Отец — позвоночник семьи»: как дети изменили жизнь звездных пап
Бесплатные билеты в театр и кино: как работает «Пушкинская карта» для молодежи
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День отца в 2025 году и как поздравить папу
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео