Кирилл Дмитриев запустил конкурс ИИ-видеороликов о тоннеле Россия–США

Глава РФПИ Дмитриев анонсировал конкурс ИИ-видеороликов о тоннеле Россия–США

Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев анонсировал конкурс сгенерированных искусственным интеллектом (ИИ) видеороликов, посвященных идее возведения тоннеля, который соединит Россию и Аляску. Об этом он написал в соцсетях.

Участникам предложено создать лучший ИИ-видеоролик с хештегом #putintrumptunnel и разместить его в комментариях под постом. Главный приз — четырехдневная поездка на Дальний Восток России или на Аляску, а также возможность стать одним из первых пассажиров будущего тоннеля.

По словам Дмитриева, идея тоннеля стала вирусной:

«Тоннель Путина-Трампа, соединяющий Россию и Аляску, Евразию и Америку, только что стал вирусным, собрал около двух миллионов просмотров. Трамп назвал его „интересным“. Зеленский возненавидел его. Крупные СМИ осветили это», — подчеркнул глава РФПИ.

