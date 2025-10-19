Надо подкачаться: люди с ожирением и развитыми мышцами реже страдают от хронических заболеваний

|
Мария Щелканова
Мария Щелканова 26 0

Ученые анализировали данные 93 тысяч участников исследования на протяжении 13 лет.

Как ожирение связано с развитием хронических заболеваний

Фото: www.globallookpress.com/Lino Mirgeler

JCEM: люди с ожирением и развитыми мышцами реже страдают от хронических болезней

У людей с ожирением, но, при этом, с развитыми мышцами реже встречаются хронические болезни почек, печени и сердца. Об этом сообщает издание Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, ссылаясь на исследования американских ученых.

В течение 13 лет специалисты анализировали данные более 93 000 участников проекта.

«Наши результаты показывают, что мышечная сила — это мощный ранний маркер того, кто из людей с избыточным весом подвержен наибольшему риску развития дисфункции органов, вызванной ожирением», — отметил один из авторов исследования.

Также эксперты отметили, что развитая мышечная масса помогает организму эффективнее бороться с воспалениями, возникающими на фоне избытка жира.

Ранее 5-tv.ru соообщал о том, почему женщины чаще страдают от болезни Альцгеймера. По данным Alzheimer’s Society, две трети случаев болезни Альцгеймера приходятся на женщин.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

