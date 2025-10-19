Надо подкачаться: люди с ожирением и развитыми мышцами реже страдают от хронических заболеваний

JCEM: люди с ожирением и развитыми мышцами реже страдают от хронических болезней

У людей с ожирением, но, при этом, с развитыми мышцами реже встречаются хронические болезни почек, печени и сердца. Об этом сообщает издание Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, ссылаясь на исследования американских ученых.

В течение 13 лет специалисты анализировали данные более 93 000 участников проекта.

«Наши результаты показывают, что мышечная сила — это мощный ранний маркер того, кто из людей с избыточным весом подвержен наибольшему риску развития дисфункции органов, вызванной ожирением», — отметил один из авторов исследования.

Также эксперты отметили, что развитая мышечная масса помогает организму эффективнее бороться с воспалениями, возникающими на фоне избытка жира.

