В Аргентине нашли останки одного из древнейших динозавров в мире

Палеонтологи обнаружили на северо-западе Аргентины кости одного из древнейших в мире динозавров — возраст находки составляет примерно в 230-225 миллионов лет. Об этом сообщил Национальный совет по научным и техническим исследованиям (CONICET) страны.

Уточнялось, что найденный вид назвали Huayracursor jaguensis.

«Мы оцениваем возраст Huayracursor примерно в 225-230 миллионов лет, что делает его одним из самых древних динозавров в мире», — отметил в сообщении исследователь Агустин Мартинелли, являющийся одним из авторов научной статьи об открытии.

Практически полноценный скелет находился на высоте около трех тысяч метров над уровнем моря в провинции Ла-Риоха на западе Аргентины. Данный вид динозавров от других в той эпохе отличала длинная шея и более крупный размер.

«Мы оцениваем его длину примерно в два метра», — рассказала другой автор исследования Малена Хуарес.

