Папа Римский объявил святым бывшего сатаниста*

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 45 0

Всего новый статус получили семь служителей Церкви.

Какого сатаниста Папа Римский объявил святыми Церкви

Фото: www.globallookpress.com/VATICAN MEDIA

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Папа Римский Лев XIV объявил святым бывшего сатаниста* Бартоло Лонго

Папа Римский Лев XIV провел торжественную мессу, в ходе которой понтифик официально причислил к лику святых семь служителей Церкви, среди которых был бывший сатанист*, основатель «Святилища Пресвятой Девы Марии Святого Розария» Бартоло Лонго. Он жил в 1841–1925 годах. Об этом написало итальянское издание Ansa.

«Святилище Пресвятой Девы Марии Святого Розария» — это современная папская базилика, место паломничества, которое и основал мирянин в 1876 году.

Однако до этого момента Лонго не отличался святостью. В какой-то момент, после кончины матери, он стал отдаляться от Церкви и обратился к оккультным идеям. Только со временем он вернулся к вере.

Ранее, писал 5-tv.ru, заподозренный в наличии 17 любовниц перуанский епископ попросил об отставке. В процессе расследования были допрошены как минимум три предполагаемые любовницы епископа и его уборщица, которая рассказала о том, что она видела в его спальной комнате.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — Движение признано экстремистским и запрещено в России

+6° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
80.98
1.90 94.58
2.50
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:46
Кризис не за горами: состоятельные французы выводят финансовые активы из страны
20:27
«Шпионил за моей кампанией»: Трамп назвал Обаму угрозой демократии
20:15
Папа Римский объявил святым бывшего сатаниста*
19:53
Израиль приостановил доставку гумпомощи в сектор Газа после эскалации конфликта
19:36
Умерла победившая лейкемию актриса Мартина Брошар
19:00
Израиль объяснил серию ударов по объектам ХАМАС на юге сектора Газа

Сейчас читают

«Важно не отрицать»: Нюша рассказала, почему не стоит бороться с осенней хандрой
День отца в 2025 году: как поздравить папу, история и традиции праздника
Бесплатные билеты в театр и кино: как работает «Пушкинская карта» для молодежи
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День отца в 2025 году и как поздравить папу
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео