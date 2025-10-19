Папа Римский объявил святым бывшего сатаниста*

Папа Римский Лев XIV объявил святым бывшего сатаниста* Бартоло Лонго

Папа Римский Лев XIV провел торжественную мессу, в ходе которой понтифик официально причислил к лику святых семь служителей Церкви, среди которых был бывший сатанист*, основатель «Святилища Пресвятой Девы Марии Святого Розария» Бартоло Лонго. Он жил в 1841–1925 годах. Об этом написало итальянское издание Ansa.

«Святилище Пресвятой Девы Марии Святого Розария» — это современная папская базилика, место паломничества, которое и основал мирянин в 1876 году.

Однако до этого момента Лонго не отличался святостью. В какой-то момент, после кончины матери, он стал отдаляться от Церкви и обратился к оккультным идеям. Только со временем он вернулся к вере.

* — Движение признано экстремистским и запрещено в России