«Лицо натяну на шею»: Тодоренко намерена обратиться к пластическому хирургу
Любые проблемы, с которыми сталкивается телеведущая после родов, она старается воспринимать с юмором.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; Telegram/Регина Путешественница/todorenkoregina; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Регина Тодоренко намерена обратиться к пластическому хирургу
Телеведущая Регина Тодоренко, недавно родившая третьего ребенка, заявила о желании обратиться за помощью к пластическому хирургу. Об этом звезда сообщила в своем Telegram-канале.
«Идем с молодым человеком (имеется в виду ребенок в коляске. — Прим. ред.), гуляем. Уже часок. Сон никто не отменял, по крайней мере у него. А у меня морщины появились… Ну, ничего-ничего! Мы с ним потом справимся! Я потом лицо себе натяну… на шею», — заявила, издав злобный киношный смех, Тодоренко.
Телеведущая любые проблемы, с которыми сталкивается после родов, воспринимает с юмором.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ставшая третий раз мамой Регина Тодоренко поделилась снимком в купальнике. правда, звезда уточнила, что снимок был сделан еще до беременности, и сейчас ее тело выглядит «намного хуже». Тодоренко также заверила поклонников, что стремится в ближайшее время привести себя в форму.
Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.
93%
Нашли ошибку?