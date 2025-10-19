Украинский портал «Миротворец»* опубликовал данные четырех детей из РФ в возрасте двух лет, которые обвиняются в «покушении на суверенитет Украины». Об этом говорят данные ресурса за 19 октября, которые публикует ТАСС.

В материале говорится, что подобное происходит не впервые.

«В его базу уже попадали дети и подростки в возрасте от двух до 17 лет. Так, в 2021 году туда была внесена писательница из Луганской Народной Республики (ЛНР) Фаина Савенкова, которой тогда было 12 лет», — пишут журналисты агентства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президента КХЛ Алексея Морозова внесли в базу сайта «Миротворец»*. Но почему? Эксперты сходятся во мнении: внесение Морозова в базу запрещенного портала говорит о том, что тот работает на благо России и, конечно, показывает хорошие результаты в КХЛ.

* — экстремистский ресурс, запрещенный на территории России.