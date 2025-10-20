Вышла с работы и пропала: появились подробности исчезновения королевы красоты

|
Девушка пропала две недели назад.

Что случилось с пропавшей 23-летней королевой красоты

Фото: 5-tv.ru

Останки 23-летней королевы красоты нашли в США после анонимной наводки

В ходе поисков пропавшей 23-летней жительницы Филадельфии Кады Скотт в неглубокой могиле обнаружили человеческие останки. Об этом сообщило издание People со ссылкой на полицию штата Пенсильвания.

«Судебно-медицинская экспертиза проведет работу по установлению личности тела и определению причины смерти», — процитировало издание представителя полиции.

Останки нашли на территории заброшенной средней школы Ады Х. Льюис на северо-западе Филадельфии.

Днем ранее, 18 октября, заместитель комиссара местной полиции Джон Стенфорд сообщил, что следователи получили «очень конкретную наводку», которая привела их к обнаружению тела.

Также полицейские сообщили, что 15 октября нашли в школе предметы, принадлежавшие пропавшей Каде Скотт — чехлы для гаджетов, очки и платежную карту.

Кроме того, на этой неделе 21-летний Кион Кинг сдался следователям. Его обвинили в похищении человека с целью выкупа. 17 октября окружной прокурор Филадельфии Ларри Краснер сообщил, что после ареста Кинга к силовикам обратились другие его предполагаемые жертвы.

Участница конкурса красоты «Мисс Филадельфия» Када Скотт пропала 4 октября. В последний раз ее видели поздним вечером выходящей из дома престарелых, где она работала. По данным властей, в предыдущие несколько дней ей угрожали по телефону.

Ранее 5-tv.ru сообщал со ссылкой на источник об обнаружении мертвой гражданки Белоруссии в Мьянме. Девушка прибыла в азитскую страну 20 сентября и перестала выходить на связь 4 октября.

