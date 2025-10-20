Белоусов поздравил войска связи с профессиональным праздником

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих войск связи с профессиональным праздником, который отмечается 20 октября. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

«Более века военнослужащие войск связи с честью выполняют свой воинский долг, демонстрируют высокий профессионализм и преданность Родине», — подчеркнул Белоусов.

Он подчеркнул, что значительный вклад в повышение боевой готовности вносят не только военнослужащие, но и ученые, конструкторы, инженеры, а также ветераны, передающие свой богатый опыт молодым военным.

Андрей Белоусов отметил, что, равняясь на героев-предшественников, военнослужащие действуют четко и грамотно в условиях специальной военной операции, поддерживают устойчивую связь на линии боевого соприкосновения и в штабах, а также вносят значительный вклад в защиту суверенитета России.

19 октября президент России Владимир Путин обратился к гражданам с поздравлениями по случаю Дня отца. В своем обращении он акцентировал внимание на важной роли мужчины в семье и процессе воспитания детей. Кроме того, глава государства выразил глубокую признательность участникам специальной военной операции за их мужество и стойкость.

