Аэропорт Пулково возобновил прием и отправку рейсов

Борис Сатаров
Движение рейсов в воздушной гавани восстановлено после вынужденной посадки самолета с технической неисправностью.

Фото: Демьянчук Александр/ТАСС

Аэропорт Пулково возобновил прием и отправку рейсов после временной приостановки, связанной с инцидентом на взлетно-посадочной полосе. Об этом 20 октября сообщила пресс-служба воздушной гавани.

«Аэропорт возобновил в полном объеме обслуживание рейсов на взлет и посадку», — говорится в заявлении в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс Санкт-Петербург — Баку, после взлета столкнулся с техническими неполадками — стойки шасси не убрались. В связи с этим борт несколько часов кружил над городом, вырабатывая топливо, прежде чем запросить посадку.

Самолет благополучно приземлился в Пулково, однако при посадке немного выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Пострадавших в результате инцидента нет.

Из-за происшествия аэропорт временно приостанавливал работу, но вскоре все рейсы были восстановлены в штатном режиме.

