Еще упадет? Сколько будет стоить доллар до конца 2025 года

Консультант Андреев: доллар будет стоить 78–80 рублей до конца осени

До конца 2025 года доллар будет стоить 78-80 рублей. Таким прогнозом с изданием Газета.ру поделился руководитель проектов КГ «Полилог» Руслан Андреев.

К такому выводу эксперт пришел с учетом текущих экономических реалий. Руслан Андреев подчеркнул, что главным фактором, сдерживающим дальнейшую девальвацию рубля, остается необходимость Центрального банка (ЦБ) удерживать инфляцию в пределах нормы.

По мнению эксперта, если ЦБ успешно справится с данной задачей, то появятся условия для укрепления рубля. Это, в свою очередь, возможно, приведет к снижению курса доллара. Андреев не исключает, что в скором будущем доллар может стоить и 75 рублей. Но это произойдет не в ближайшие месяцы. Сейчас, как пояснил эксперт, такой расклад невозможен из-за сезонного снижения профицита платежного баланса.

Также Руслан Андреев рассказал, что ежегодно в преддверии Нового года увеличивается спрос на импортные товары, включая подарки, электронику, продукты и одежду. Это влияет на удорожание доллара. А на фоне потребительских расходов возможен рост инфляции.

В таком случае курс доллара будет зависеть от политики ЦБ, уверен Андреев. Если ключевая ставка продолжит падать, инвесторы не будут вкладываться в рубль, потому что им это будет просто невыгодно.

