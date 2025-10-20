Зеленский опозорился в прямом эфире, забыв простое английское слово

Зеленский в интервью NBC забыл простое английское слово

Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью телеканалу NBC вновь столкнулся с трудностями при общении на английском языке.

Во время беседы он хотел подчеркнуть, что переговоры должны проходить «в тишине», однако не смог вспомнить слово quiet. После паузы Зеленский перешел на украинский язык и спросил у помощников за кадром, правильно ли он употребил перевод слова «тихий».

Кроме того, на вопрос ведущей, разочарован ли он отсутствием согласия президента США Дональда Трампа на передачу Киеву ракет Tomahawk, Зеленский дал расплывчатый ответ, который можно было понять двояко: «конечно, я хочу» или «конечно, я не буду». Расшифровывать свою реплику он не стал, добавив лишь, что в Киеве «знают, как могли бы воспользоваться этими ракетами».

Это не первый случай, когда Зеленский оказался в неловкой ситуации из-за английского языка. В сентябре, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, он перепутал слова skis и skies и призвал «усилить лыжи Украины» вместо ее противовоздушной обороны. Позже президент заметил ошибку и исправился.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.