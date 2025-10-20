Зеленский опозорился в прямом эфире, забыв простое английское слово

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 40 0

Украинский лидер пытался исправить ситуацию, прибегнув к помощи людей за кадром.

Как Зеленский позорился в прямом эфире

Фото: Фото: www.globallookpress.com/Presidential Office of Ukraine

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Зеленский в интервью NBC забыл простое английское слово

Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью телеканалу NBC вновь столкнулся с трудностями при общении на английском языке.

Во время беседы он хотел подчеркнуть, что переговоры должны проходить «в тишине», однако не смог вспомнить слово quiet. После паузы Зеленский перешел на украинский язык и спросил у помощников за кадром, правильно ли он употребил перевод слова «тихий».

Кроме того, на вопрос ведущей, разочарован ли он отсутствием согласия президента США Дональда Трампа на передачу Киеву ракет Tomahawk, Зеленский дал расплывчатый ответ, который можно было понять двояко: «конечно, я хочу» или «конечно, я не буду». Расшифровывать свою реплику он не стал, добавив лишь, что в Киеве «знают, как могли бы воспользоваться этими ракетами».

Это не первый случай, когда Зеленский оказался в неловкой ситуации из-за английского языка. В сентябре, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, он перепутал слова skis и skies и призвал «усилить лыжи Украины» вместо ее противовоздушной обороны. Позже президент заметил ошибку и исправился.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+5° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
80.98
1.90 94.58
2.50
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:22
Арестован посредник в мошеннической схеме против дочери Михаила Турецкого
12:17
Трамп пригрозил Зеленскому замерзшей и разрушенной Украиной
12:15
Путин убедил Трампа пересмотреть позицию по Украине одним звонком
12:13
Умер известный советский певец Александру Казаку
12:05
В Бурятии учитель физики подрался со школьником
11:45
Матрас с экскрементами: семеро детей годами жили в антисанитарии

Сейчас читают

«Свобода от России»: в Литве цены на отопление заставляют население сокращать расходы
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 октября, для всех знаков зодиака
Ты не обязан спать 8 часов: зачем нужен сон и какие мифы мешают нормально высыпаться
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео