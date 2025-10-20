Мужчина желал «спокойной ночи» праху матери, но в урне оказались не ее останки

Mirror: Мужчина общался с прахом матери, но в урне оказались не ее останки

Житель Шотландии Брайан Эллисон и его сестра Энн Гибсон собирались развеять прах своей матери Патрисии на семейной могиле в Шотландии, когда выяснили, что в урне, которую находятся останки совершенно чужого человека. Об этом сообщает Mirror.

«Я целовал урну с прахом незнакомого мне человека каждую ночь, желая „спокойной ночи“, и это повлияло на мое психическое здоровье. Мы думали, что это мама, а оказалось — чужой человек», — рассказал 62-летний Брайан.

Его мать Патрисия, которая умерла в апреле 2023 года в возрасте 100 лет, заранее оформила план похорон, предусматривавший оплату ее кремации. Однако из-за нарушений со стороны похоронного бюро прах матери оказался перепутан, а фактическая оплата кремации не была проведена. Энн и Брайан оплатили счет, забрав урну.

Ошибку обнаружили, когда полиция Шотландии начала масштабное расследование действий похоронного бюро A Milne Independent Funeral Directors. В рамках операции правоохранители раскрыли более 70 нарушений, в числе которых была путаница с прахом Патрисии.

Энн Гибсон, узнав о проблеме с кремацией матери, испытала сильный стресс, усугубивший ее состояние здоровья: в декабре прошлого года ей диагностировали неизлечимую форму рака. Она умерла в августе 2025 года в возрасте 67 лет. Брайан потратил тысячи фунтов на организацию похорон сестры. Он продолжает борьбу за правду и справедливость.

«Я буду заниматься этим до конца своих дней, если придется, потому что считаю, что это неправильно. Дело не только в моей маме и сестре. Дело во всех этих невинных людях», — отметил он.

