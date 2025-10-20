Компьютерная клавиатура может быть рассадником кишечной палочки

Эксперты предупреждают, что пренебрежение гигиеной повышает риск заражения опасной инфекцией.
Фото: 5-tv.ru
Компьютерная клавиатура может быть рассадником бактерий, включая кишечную палочку, особенно если за рабочим столом часто едят. Этот вывод следует из исследования, опубликованного в American Journal of Infection Control.
«Подозрение о заражении кишечной палочкой может появиться на фоне высокой температуры, рвоты, ломоты в мышцах и диареи», — отмечают врачи.
Патоген отличается высокой живучестью и способен сохраняться на поверхностях несколько недель. Опасность увеличивается, если компьютером пользуются несколько человек, а также при недостаточной гигиене рук после посещения туалета.
В России и других странах эксперты рекомендуют соблюдать простые меры профилактики: тщательно мыть руки перед использованием техники, особенно после туалета, обрабатывать руки антисептиками, регулярно протирать клавиатуру антибактериальными салфетками, избегать приема пищи над рабочей поверхностью и обучать сотрудников правилам гигиены, включая регулярную уборку офисов.
