Компьютерная клавиатура может быть рассадником кишечной палочки

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 23 0

Эксперты предупреждают, что пренебрежение гигиеной повышает риск заражения опасной инфекцией.

Как можно заразиться кишечной палочкой

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Компьютерная клавиатура может быть рассадником бактерий, включая кишечную палочку, особенно если за рабочим столом часто едят. Этот вывод следует из исследования, опубликованного в American Journal of Infection Control.

«Подозрение о заражении кишечной палочкой может появиться на фоне высокой температуры, рвоты, ломоты в мышцах и диареи», — отмечают врачи.

Патоген отличается высокой живучестью и способен сохраняться на поверхностях несколько недель. Опасность увеличивается, если компьютером пользуются несколько человек, а также при недостаточной гигиене рук после посещения туалета.

В России и других странах эксперты рекомендуют соблюдать простые меры профилактики: тщательно мыть руки перед использованием техники, особенно после туалета, обрабатывать руки антисептиками, регулярно протирать клавиатуру антибактериальными салфетками, избегать приема пищи над рабочей поверхностью и обучать сотрудников правилам гигиены, включая регулярную уборку офисов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+5° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
80.98
1.90 94.58
2.50
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:44
В Таиланде задержали около 20 россиян за несколько дней
13:41
Композитора Игоря Крутого и певицу Ирину Аллегрову обвинили в плагиате
13:30
«Я переломаю его ноги!» — депутат из Румынии угрожает Зеленскому
13:26
Боярский завершает карьеру? Стало известно о планах артиста
13:15
Историческое унижение: у французов исчезает доверие к власти после кражи в Лувре
13:05
Умер сценарист фильма «Ехали два шофера» Александр Киселев

Сейчас читают

«Свобода от России»: в Литве цены на отопление заставляют население сокращать расходы
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 октября, для всех знаков зодиака
Ты не обязан спать 8 часов: зачем нужен сон и какие мифы мешают нормально высыпаться
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео