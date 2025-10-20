В Таиланде задержали около 20 россиян за несколько дней

В Таиланде на острове Пханган за последние три–пять дней задержали около 20 россиян, большинство из которых оказались в камерах временного содержания по линии иммиграционной полиции за визовые нарушения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дежурного офицера местного участка.

Источник агентства отметил, что что также имелись задержания по уголовным делам и туристической линии, но ему неизвестны конкретные обвинения каждого.

Некоторые задержания вызвали интерес СМИ и Telegram-каналов. Так, сообщалось о россиянине, подозреваемом в торговле запрещенными веществами и нелегальной работе, однако официально детали не раскрывались. В конце сентября на острове уже задержали 30-летнего россиянина за организацию незаконного бизнеса по аренде мотоциклов.

Ранее гражданка Белоруссии пропала на территории Мьянмы, о чем сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел страны.

Согласно информации из местных СМИ, ранее девушка могла быть участницей известного музыкального проекта. По официальным данным, последний контакт с женщиной был зафиксирован 4 октября — с тех пор она не выходит на связь. Известно, что она прилетела в Янгон из Бангкока 20 сентября.

