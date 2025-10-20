Не могли выследить месяц: в Таиланде трехметровый питон погиб из-за кошки

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 44 0

Рептилия погубила не одно домашнее животное.

В Таиланде питон погиб проглотив кошку

Фото: 5-tv.ru

В Таиланде питон проглотил целиком кошку и умер

В Таиланде трехметровый питон, которого местные жители не могли поймать более месяца, проглотил крупную кошку и умер. Об этом сообщает The Thaiger.

Жители Паттайи нашли змею в придорожных кустах: питон почти не двигался, а его брюхо было сильно раздуто. По форме живота сразу стало понятно, что внутри находится кошка. На место вызвали спасателей, которые забрали змею, однако ветеринары не смогли спасти животное. Предполагается, что добыча оказалась слишком крупной для змеи.

«Мы видели эту змею. Она ползала здесь больше месяца. Каждый раз, когда мы вызывали спасателей, она исчезала до их приезда», — рассказал местный житель Аттасит Фуангчароен.

Издание The Pattaya News добавляет, что за время нахождения неуловимого питона в районе пропало много домашних кошек.

Случай стал ярким примером того, как дикие животные могут столкнуться с угрозой из-за своих привычек и размеров добычи. В Паттайе жители теперь внимательнее следят за безопасностью домашних питомцев и обращаются к спасателям при появлении крупных змей.

