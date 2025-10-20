В Перми у подъезда обнаружили разбросанные части тела женщины

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 32 0

Местные жители были шокированы кошмарной находкой.

В Перми части тела женщины разбросало у подъезда дома

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Перми у подъезда дома обнаружили части тела женщины

Части тела женщины были обнаружены около у дома № 52В на улице Революции в Перми. Об этом сообщает perm.aif.ru.

«Я вышла из дома и увидела половину человеческого тела. Скорее всего, это женщина, но лежат только нижние части тела», — рассказала одна из местных жительниц. После обращения к охране место происшествия было оперативно оцеплено.

Согласно информации из телеграм-канала «ЧП Пермь», тело могло быть разделено на три части в результате падения с большой высоты, предположительно с 23-го этажа. Другие жильцы отмечали, что на козырьке нижних этажей лежала обувь, что косвенно подтверждает эту версию.

Официальных комментариев пока не поступало. Редакция направила запрос в Следственное управление СКР по Пермскому краю. Выяснение всех обстоятельств происшествия продолжается.

Тем временем в Челябинске на Университетской Набережной женщина погибла после падения из окна квартиры на пятнадцатом этаже, сообщает 74.ru.

Очевидцы рассказали, что женщина сначала ударилась об припаркованный автомобиль, а затем упала на тротуар. Инцидент произошел рядом с детской площадкой, и за считанные секунды до падения по тротуару проезжал ребенок на самокате. 

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+5° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
80.98
1.90 94.58
2.50
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:57
Стала известна судьба пассажиров самолета азербайджанских авиалиний, аварийно севшего в Пулково
16:57
«Знаю подробности»: Подольская о трудностях в браке Тодоренко и Топалова
16:49
В США мать заставила дочь стоять голой в углу из-за оценок — ответом стало убийство
16:45
Виталий Мутко: в 2025 году объем ипотеки сократится на 20%
16:31
В Перми у подъезда обнаружили разбросанные части тела женщины
16:26
В детском саду под Челябинском мальчику разбили голову за рык

Сейчас читают

«Свобода от России»: в Литве цены на отопление заставляют население сокращать расходы
Композитора Игоря Крутого и певицу Ирину Аллегрову обвинили в плагиате
«Я рыдала в туалете»: Подольская — о книге, которая перевернула ее мир
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео