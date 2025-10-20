В детском саду под Челябинском мальчику разбили голову за рык

Дарья Орлова
Дарья Орлова 33 0

Он пытался изобразить тигра.

Мальчику разбили голову в детском саду

Фото: 5-tv.ru

В одном из детских садов под Челябинском мальчик получил удар по голове от сотрудницы. Об этом сообщает URA.RU.

По словам матери пострадавшего, женщину звали Галя, и она толкнула ребенка после того, как он решил порычать как тигр. В результате мальчик ударился головой о лавку.

На реакцию родителей заведующая детским садом заявила, что полученные ребенком травмы не являются серьезными. С представителями СМИ сотрудники учреждения общаться отказались.

Тем временем, в Троицке в суд направлено уголовное дело в отношении сотрудников социального учреждения, которых обвиняют в гибели 16-летнего подростка. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного управления Следственного комитета России.

По данным следствия, дежурные работники учреждения привязали к кровати мальчика с аутизмом и оставили его одного. Это вызвало у подростка сильное эмоциональное напряжение и рвоту, в результате чего он захлебнулся и умер от механической асфиксии. Пресс-служба СК уточнила, что троим сотрудникам предъявлены обвинения по части второй статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни) и части третьей статьи 127 УК РФ (незаконное лишение свободы).

