Набиуллина: из-за снижения ставок по ипотеке цены на жилье могут умеренно расти

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 25 0

Ранее Центробанк снизил ключевую ставку до 17% годовых.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин; 5-tv.ru

На фоне снижения ставок по ипотеке может происходить умеренный рост цен на жилье. Об этом рассказала председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

«Ставка у нас снижается постепенно. Вы видите, что мы действуем аккуратно, она снижается по мере снижения инфляции. Конечно, некоторый умеренный рост цен может происходить, но не такой, который был во время массовых безадресных льготных программ, когда предложение на рынке жилья не успевало за таким ростом цен», — поделилась она.

По словам Набиуллина, предложения жилья на рынке увеличиваются, так как много домов продолжают вводиться в эксплуатацию. При этом процент нераспроданного жилья не растет — ситуация стабильная.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Центробанк снизил ключевую ставку до 17% годовых. До этого она составляла 18%. При этом на текущий момент регулятор сохраняет прогноз о том, что инфляция в стране снизится до 6-7%.

Набиуллина: из-за снижения ставок по ипотеке цены на жилье могут умеренно расти
