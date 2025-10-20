«Дырокол» и «Посаженный»: радио Судного дня передало два новых сигнала

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 44 0

На «Жужжалке» вновь зафиксированы зашифрованные сообщения.

Радио Судного дня передало два новых сигнала

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Радио Судного дня передало два новых сигнала — «Дырокол» и «Посаженный»

Два новых зашифрованных сигнала были переданы с радиостанции «Судного дня» УВБ-76. Об этом сообщает Тelegram-канал «УВБ-76 логи».

По данным источника, первое сообщение прозвучало в 14:32 по московскому времени и содержало кодовую фразу «НЖТИ 34948 ДЫРОКОЛ 0091 5671». Второе зафиксировали в 15:52 — в нем звучало «НЖТИ 07377 ПОСАЖЕНЫЙ 9051 8779».

Как отмечают наблюдатели, странные сообщения регулярно появляются в эфире радиостанции и вызывают интерес радиолюбителей по всему миру. В сообществе предполагают, что сигналы могут использоваться для связи в экстренных ситуациях либо служить тестами военной системы передачи данных.

Станция УВБ-76, известная под прозвищем «Жужжалка», начала вещание в конце 1970-х годов и работает на коротких волнах. Она периодически прерывает характерный гудящий сигнал серией кодовых сообщений, смысл которых остается нераскрытым.

До того последняя активность станции отмечалась 14 и 16 октября, когда в эфире звучало сообщение со словами «Дон Кихот». 

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+5° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.36
0.38 94.38
-0.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:25
В Литве растущие счета за отопление заставляют местных жителей экономить
21:11
Редкую монету эпохи Екатерины II представили в Москве
20:53
В Бурятии учителя отстранили от работы после драки с учеником
20:35
Болгария пропустит самолет Путина через свое воздушное пространство ради встречи с Трампом в Будапеште
20:29
Вот так улов! В Швеции рыбак нашел клад серебряных монет XII века
20:20
В Британии мужчина два месяца выдавал себя за женщину и работал медсестрой

Сейчас читают

«Свобода от России»: в Литве цены на отопление заставляют население сокращать расходы
Композитора Игоря Крутого и певицу Ирину Аллегрову обвинили в плагиате
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео