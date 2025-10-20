В Новой Москве задержан ранивший ножом сотрудника Росгвардии мужчина

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина

Правонарушителя ранее заподозрили в распространении наркотиков, нападение произошло во время проверки документов.

В Москве задержан участник нападения на сотрудника Росгвардии

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

Напавшего с ножом на сотрудника Росгвардии мужчину задержали в Новой Москве. Об этом сообщили в Главном управлении ведомства по столице.

По предварительным данным, инцидент произошел при проверке мужчины, которого сотрудники заподозрили в распространении наркотических средств. Он оказал сопротивление и несколько раз ударил росгвардейца ножом, после чего скрылся.

Пострадавший сотрудник доставлен в медицинское учреждение. Его состояние оценивается как стабильное.

Следственные органы возбудили уголовное дело. Ведутся оперативно-разыскные мероприятия в отношении других возможных участников происшествия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Армении были застрелены супруги из Ростова-на-Дону, приехавшие в страну на свадьбу родственников. Погибшая женщина работала врачом.

По данным следствия, трагедия произошла на трассе недалеко от одного из сел, где пара ненадолго остановилась. К их автомобилю Audi подошел вооруженный мужчина, потребовал передать ему ключи, после чего открыл огонь.

