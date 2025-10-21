Раздражение зашкаливает: европейцы собрались сорвать встречу Путина и Трампа

Раздражение лидеров Старого Света после новости о возможной встрече Путина и Трампа ожидаемо. Тем более это уже не Аляска, это Будапешт, самый центр Европы. И там, похоже, всерьез задумались, как сорвать переговоры президентов.

А вот их организацией сегодня как раз занялись глава нашего МИД Сергей Лавров и госсекретарь Рубио. Между ними состоялся первый телефонный разговор по итогам беседы Путина и Трампа. Какие трудности придется преодолеть на пути к форуму, рассказывает обозреватель «Известий» Виктор Синеок.

Перед премьером Энтони Альбанезе табличка «премьер Австралии», перед Дональдом Трампом лаконичная — «президент». Как говорится, смотрите не перепутайте. Он сам с этим справляется прекрасно.

«Они все еще могут победить. Я не думаю, что это произойдет, но возможность остается», — заявил Трамп.

«Почему бы вам просто не дать Украине возможность закончить эту войну завтра?» — спросила репортер.

«Ну, если бы вы хоть немного понимали, о чем говорите, вы бы знали… Я не думаю, что вы знаете. Я не думаю, что вы знаете! Это только звучит просто, на самом деле все гораздо сложнее! Мы пытаемся заключить сделку. Если это получится, будет здорово!» — ответил президент США.

Попытки Трампа засчитаны, но не приветствуются европейцами, которые собрались на саммит глав МИД в Люксембурге. Кая Каллас назвала неприятной новость о переговорах в Будапеште. Такая вот у нее евродипломатия.

«Мы не должны забывать, что Россия — агрессор, а Украина — жертва. Надо давить на Россию, чтобы положить конец этой войне», — заявила она.

Предсказуемо. По пустому залу видно: на итоговый брифинг Каллас европейские журналисты не рвались. А вот как ее слова в эксклюзивном интервью «Известиям» оценила официальный представитель нашего МИД Мария Захарова.

«Заявлениями это сложно называть, это какие-то, знаете, обрывочные мысли. И, вы знаете, я поняла, что читаю я много этих ее сентенций, а умного в них ничего не нахожу», — заявила дипломат.

Саммит лидеров России и США вызвал общеевропейскую истерику. Партия войны уже начала готовиться к срыву встречи. Вот сразу две британские газеты взорвались инсайдами: Financial Times пишет, что Трамп в разговоре с Зеленским потребовал отдать Донбасс, даже швырнул карты боевых действий, а The Telegraph — что сам Зеленский на давление и пожаловался.

«Главы МИД Евросоюза пребывают в состоянии военного психоза. Среди них царит неразбериха, замешательство и зависть. Некоторые европейские политики пойдут на все, чтобы сорвать этот саммит», — предупредил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Нечто подобное уже было: лидеры ЕС прилетели к Трампу после разговора в Анкоридже — пытались переубедить его. Ту же подрывную деятельность ведут и теперь — только заранее.

«Деньги, которые получит Украина, могут позволить ей приобрести оборонительную технику. Я считаю, мы движемся к решению, которое станет поворотным моментом в конфликте», — заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.

То есть в ЕС открыто говорят, что поддержат украинскую военщину деньгами. Чего явно не хотят в США, в «Томагавках» Зеленскому невежливо отказали. Это выражение лица после вопроса об этом уже стало популярным мемом.

«Сложный вопрос, должен подобрать что-то похожее на ответ», — заявил Зеленский на вопрос журналиста.

А вот для Трампа не вопрос вообще. Да, он обещал дать ракеты. Но теперь понял, они ему нужнее.

«Томагавки» — очень опасное оружие. И нужно помнить: они нам тоже нужны. Мы не можем отдать все наши вооружения Украине! Мы просто не можем этого сделать!» — заявил он.

Пятно от кофе на ковролине рядом с непозолоченной крышкой от коробки с розетками тоже намекает — Штатам есть на что потратить деньги. Впрочем, это не единственная проблема, с которой Западному миру придется столкнуться.

ЕС уже начал масштабную чистку в своих рядах: утвердил запрет на транзит российского газа с 1 января 2026 года через Евросоюз в другие страны. Удар, конечно, по Венгрии, что согласилась принять саммит лидеров России и США. Но и по любимой европейцами Украине тоже. Она, как известно, покупает у Будапешта часть российского газа.

