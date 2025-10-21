В Москве начали ставить новогодние елки за 72 дня Нового года
На некоторые уже повесили игрушки и украшения.
Фото, видео: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Праздничные елки в Москве стали ставить за 72 дня до Нового года
Жителям Москвы, пожалуй, первым в нашей стране напомнили о приближении Нового года. До праздника еще 72 дня, но в разных районах города уже начали устанавливать елки.
Например, в центре она появилась у главного входа в парк Горького. Там еще не повесили игрушки, а вот другие успели украсить шарами, звездами и гирляндами.
С чем связана такая ранняя подготовка улиц и площадей к Новому году, неизвестно. Но елки смотрятся довольно необычно на фоне еще не опавшей листвы и все еще зеленой травы.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
Читайте также
93%
Нашли ошибку?