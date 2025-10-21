Словакия допустила, что поддержит 19-й пакет санкций ЕС против России

Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист

По его словам, многие предложения Словакии уже включили в проект итогового документа ЕС.

Фото: www.globallookpress.com/Daniel Kalker

Глава МИД Словакии: Братислава может поддержать 19-й пакет санкций ЕС против РФ

Словакия может поддержать 19-й пакет санкций Евросоюза против России, если Европейская комиссия учтет требования страны по вопросам энергетики и климатической политики. Об этом 20 октября заявил министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар по итогам встречи министров иностранных дел ЕС в Люксембурге. Его заявление опубликовало ведомство на канале в Youtube.

По его словам, Братислава находится в постоянном диалоге с Еврокомиссией, и многие предложения Словакии уже включили в проект итогового документа, который рассмотрят на заседании Европейского совета в четверг.

«На данный момент у меня есть информация, которая говорит о том, что Европейская комиссия принимает наши требования… После того, как эти требования будут включены (в заключения Европейского совета — ред.), при поддержке других стран Словакия готова занять позитивную позицию и по пакету санкций», — отметил министр.

Бланар также подчеркнул, что высокие энергетические тарифы подрывают конкурентоспособность европейской экономики, а Словакию тревожат планы ЕС по отказу от двигателей внутреннего сгорания, поскольку страна лидирует в производстве автомобилей на душу населения.

В сентябре премьер-министр Роберт Фицо заявлял, что Братислава не будет одобрять дальнейшие санкции в адрес Москвы без решений по стабилизации цен на электроэнергию и согласованию климатических целей с интересами промышленности. Кроме того, Фицо подчеркивал, что придерживается конструктивного подхода в отношениях с Россией.

