Словакия придерживается конструктивного курса в отношениях с Россией. Об этом 6 сентября заявил премьер-министр страны Роберт Фицо в эфире программы «Субботние диалоги», трансляция которой велась на YouTube-канале STVR — politické debaty.

«У нас конструктивный подход к России, мы заинтересованы в том, чтобы после завершения вооруженного конфликта дела были запущены как можно скорее», — подчеркнул глава правительства.

Фицо обратил внимание на противоречия в политике западных государств. По его словам, многие лидеры «выкрикивают всякие моральные призывы», тогда как их компании продолжают вести бизнес в России.

Он также отметил, что Москва остается вторым крупнейшим поставщиком сжиженного природного газа в Европу. В этом контексте словацкий премьер сделал вывод, что вопросы морали и бизнеса необходимо рассматривать отдельно.

Ранее, 2 сентября, Роберт Фицо встречался с президентом России Владимиром Путиным и заявил о заинтересованности Словакии в стандартизации отношений с Москвой. Он добавил, что стороны должны продолжать сотрудничество, включая совместную работу в вопросах сохранения воинских захоронений.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.