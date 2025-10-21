Люди будущего: каким будет человек в эпоху искусственного интеллекта

Руслан Юсуфов: когнитивные способности — ключ к востребованности в будущем

Развитие человечества будет определяться тремя ключевыми осями — мышлением, телом и средой обитания. Об этом в беседе с Life.ru заявил футуролог Руслан Юсуфов.

Юсуфов отметил, что уже сейчас общество переживает когнитивную разгрузку: с распространением генеративного искусственного интеллекта люди все чаще делегируют процесс мышления машинам. Это сокращает концентрацию внимания и усиливает клиповое восприятие.

Футуролог предположил, что в будущем появятся два типа людей. Первые полностью погрузятся в цифровую реальность, потеряют критическое мышление и станут пассивными потребителями информации. Вторые, напротив, сохранят способность к самостоятельным решениям и смогут адаптироваться к экономике, где ИИ вытеснит традиционные профессии.

«Чтобы остаться востребованным, человек будущего должен усиливать когнитивные способности», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что духовность также изменится под влиянием технологий — искусственный интеллект может стать новым божеством и породить религиозные движения.

На уровне тела, по словам Юсуфова, развитие пойдет по пути трансгуманизма: нейроимпланты, бионические протезы и интерфейсы «мозг-компьютер» помогут людям стать быстрее и сильнее. Однако одновременно с этим появится контркультура — «техностарообрядцы», которые выберут традиционный образ жизни и ограничат влияние цифровых технологий.

Футуролог прогнозирует, что в будущем в городах появятся роботы-ассистенты, а обсуждение их прав и субъектности станет новой этической дилеммой.

«Будущее подарит более долгую и комфортную жизнь, но создаст и новые моральные вызовы — сосуществование поколений, выросших в разных реальностях», — подытожил Юсуфов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минобрнауки прорабатывает целесообразность использования ИИ в вузах.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.