На Трампа могли готовить новое покушение, ФБР начало расследование

На президента США Дональда Трампа, вероятно, готовилось новое покушение. Недалеко от аэропорта Палм-Бич во Флориде, где приземляется Борт номер один президента США, обнаружили охотничий лабаз, подозрительно похожий на удобную снайперскую точку.

ФБР сейчас расследует обнаруженный неподалеку от аэропорта Палм-Бич охотничий помост. Оттуда открывается прямой обзор на зону вылета Борта номер один президента Трампа.

Конструкцию на дереве обнаружили во время проверки перед прилетом американского президента в свою главную резиденцию Мар-а-Лаго. За последний год меры безопасности вокруг первых лиц США были значительно усилены. На самого Трампа совершалось три задокументированые попытки покушения.

При этом в Калифорнии произошел загадочный эпизод с участием кортежа вице-президента Вэнса. Выпущенный во время показательной стрельбы артиллерийский снаряд взорвался прямо над машинами. По случайности обошлось без жертв.

