Крупный пожар вспыхнул на складе в Астраханской области

В Астраханской области загорелся большой склад. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ.

«В Астраханской области огнеборцы МЧС России тушат склад», — говорится в публикации ведомства в официальном Telegram-канале.

По предварительным данным, внутри помещения хранятся пластиковые трубы. Огонь уже охватил 12 тысяч квадратных метров. К тушению привлечены порядка 80 человек и 28 единиц техники.

В ведомстве отметили, что также к месту происшествия был отправлен пожарный поезд. О пострадавших не сообщается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Якутии дотла сгорела школа. Это произошло 17 октября. Площадь возгорания составила 768 квадратных метров. По информации МЧС, пострадавших в результате происшествия нет. В тушении огня участвовали десять человек и две единицы спецтехники.

Помимо этого, на днях в Оренбургской области на газзаводе начался пожар после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины. К счастью, в результате этого происшествия пострадавших тоже нет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.