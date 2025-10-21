Крупный пожар вспыхнул на складе в Астраханской области

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова

Огонь охватил 12 тысяч квадратных метров.

В Астраханской области загорелся большой склад. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ.

«В Астраханской области огнеборцы МЧС России тушат склад», — говорится в публикации ведомства в официальном Telegram-канале.

По предварительным данным, внутри помещения хранятся пластиковые трубы. Огонь уже охватил 12 тысяч квадратных метров. К тушению привлечены порядка 80 человек и 28 единиц техники.

В ведомстве отметили, что также к месту происшествия был отправлен пожарный поезд. О пострадавших не сообщается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Якутии дотла сгорела школа. Это произошло 17 октября. Площадь возгорания составила 768 квадратных метров. По информации МЧС, пострадавших в результате происшествия нет. В тушении огня участвовали десять человек и две единицы спецтехники.

Помимо этого, на днях в Оренбургской области на газзаводе начался пожар после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины. К счастью, в результате этого происшествия пострадавших тоже нет.

