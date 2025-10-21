«Выдохнуть эту песню»: почему Макsим не писала новые композиции несколько лет

Макsим не писала несколько лет новые песни из-за переживаний в личной жизни

Певица Макsим не писала песни несколько лет из-за большого количества переживаний в личной жизни. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказала сама артистка на дне рождения МУЗ-ТВ в Кремлевском дворце.

«Период был полон событий. И в моем случае написать песню — это не в процессе переживаний. А нужно это пережить, немного разложить по полочкам и тогда уже сложить это в слова», — пояснила исполнительница.

Макsим отметила, что такой момент, наконец, настал, и она смогла заняться творчеством. Певица подчеркнула, что не планировала делать новую композицию доступной общественности, однако это оказалось необходимо для нее самой.

«Мне хотелось выдохнуть эту песню, которая называется „И правда“. Я даже не планировала ее выпускать. Я должна была даже сама для себя ее выдать», — поделилась знаменитость.

