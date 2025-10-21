«Выдохнуть эту песню»: почему Макsим не писала новые композиции несколько лет

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 32 0

Артистка рассказала о том, что ей необходимо для того, чтобы заниматься творчеством.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Макsим не писала несколько лет новые песни из-за переживаний в личной жизни

Певица Макsим не писала песни несколько лет из-за большого количества переживаний в личной жизни. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказала сама артистка на дне рождения МУЗ-ТВ в Кремлевском дворце.

«Период был полон событий. И в моем случае написать песню — это не в процессе переживаний. А нужно это пережить, немного разложить по полочкам и тогда уже сложить это в слова», — пояснила исполнительница.

Макsим отметила, что такой момент, наконец, настал, и она смогла заняться творчеством. Певица подчеркнула, что не планировала делать новую композицию доступной общественности, однако это оказалось необходимо для нее самой.

«Мне хотелось выдохнуть эту песню, которая называется „И правда“. Я даже не планировала ее выпускать. Я должна была даже сама для себя ее выдать», — поделилась знаменитость.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что МакSим хотела бы стать мамой в третий раз. Сейчас она воспитывает двух дочерей: Александру и Марию.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+5° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.36
0.38 94.38
-0.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:02
Спас ангел-хранитель: как Клявер и Костюшкин чудом избежали смертельного ДТП
9:50
«Хотела защитить семью»: Анастасия Сиваева впервые рассказала о разводе
9:39
«Богоборчество»: Михалков о воссоздании умерших актеров с помощью ИИ
9:37
Гроссмейстер Даниэль Народицкий умер в возрасте 29 лет
9:15
Понты остались в прошлом: какую работу получит Блиновская в колонии
8:56
Женщина закопала пережившую Холокост мать во дворе ради ее пенсии

Сейчас читают

«Свобода от России»: в Литве цены на отопление заставляют население сокращать расходы
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 октября, для всех знаков зодиака
«Я за все благодарен Богу»: 80 лет Никите Михалкову — путь от неудач в школе до мировой славы
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео