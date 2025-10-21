Спас ангел-хранитель: как Клявер и Костюшкин чудом избежали смертельного ДТП

Денис Клявер: от смертельного ДТП меня спас ангел-хранитель

Певца Дениса Клявера однажды спас ангел-хранитель. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказал сам артист на дне рождения МУЗ-ТВ в Кремлевском дворце.

Исполнитель вспомнил, как однажды его от лобового столкновения на трассе спасли потусторонние силы. Он ехал из какого-то города со своим коллегой по группе «Чай вдвоем» Стасом Костюшкиным. Его попутчик спал, а сам певец был за рулем, рассекая по холмистой местности.

«Минут через сорок, может быть, на одном из подъемов я подумал: «Блин, я так быстро еду! А если там вылетит какой-нибудь сумасшедший человек? Надо притормозить», — поделился музыкант.

Клявер прислушался к своей интуиции и не прогадал. На этом подъеме действительно могла произойти авария, если бы он заранее не снизил скорость.

«Я притормаживаю, и мне летит „в лоб“ машина. Ну вот как? Только сигнал. Слава богу, если бы мне эта мысль не пришла, ангел-хранитель бы меня не проинформировал бы, наверное, уже и не было нас», — отметил артист.

Исполнитель подчеркнул, что людям нужно уметь прислушиваться к подобным сигналам. Он уверен, что они есть у всех.

