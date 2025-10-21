Спас ангел-хранитель: как Клявер и Костюшкин чудом избежали смертельного ДТП

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 15 0

Артист советует обращать внимания на различные знаки, с которыми сталкивается каждый человек.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Ирина Разладина; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Денис Клявер: от смертельного ДТП меня спас ангел-хранитель

Певца Дениса Клявера однажды спас ангел-хранитель. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказал сам артист на дне рождения МУЗ-ТВ в Кремлевском дворце.

Исполнитель вспомнил, как однажды его от лобового столкновения на трассе спасли потусторонние силы. Он ехал из какого-то города со своим коллегой по группе «Чай вдвоем» Стасом Костюшкиным. Его попутчик спал, а сам певец был за рулем, рассекая по холмистой местности.

«Минут через сорок, может быть, на одном из подъемов я подумал: «Блин, я так быстро еду! А если там вылетит какой-нибудь сумасшедший человек? Надо притормозить», — поделился музыкант.

Клявер прислушался к своей интуиции и не прогадал. На этом подъеме действительно могла произойти авария, если бы он заранее не снизил скорость.

«Я притормаживаю, и мне летит „в лоб“ машина. Ну вот как? Только сигнал. Слава богу, если бы мне эта мысль не пришла, ангел-хранитель бы меня не проинформировал бы, наверное, уже и не было нас», — отметил артист.

Исполнитель подчеркнул, что людям нужно уметь прислушиваться к подобным сигналам. Он уверен, что они есть у всех.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Клявер думает о конкуренции с искусственным интеллектом.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+5° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.36
0.38 94.38
-0.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:02
Спас ангел-хранитель: как Клявер и Костюшкин чудом избежали смертельного ДТП
9:50
«Хотела защитить семью»: Анастасия Сиваева впервые рассказала о разводе
9:39
«Богоборчество»: Михалков о воссоздании умерших актеров с помощью ИИ
9:37
Гроссмейстер Даниэль Народицкий умер в возрасте 29 лет
9:15
Понты остались в прошлом: какую работу получит Блиновская в колонии
8:56
Женщина закопала пережившую Холокост мать во дворе ради ее пенсии

Сейчас читают

«Свобода от России»: в Литве цены на отопление заставляют население сокращать расходы
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 октября, для всех знаков зодиака
«Я за все благодарен Богу»: 80 лет Никите Михалкову — путь от неудач в школе до мировой славы
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео