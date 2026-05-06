«Добрая традиция»: глава Балашихи о патриотической акции «Электропоезд Победы»
В ней участвуют ветераны Великой Отечественной войны и СВО, кадеты, юнармейцы и волонтеры от партии «Единая Россия».
Фото, видео: 5-tv.ru
Глава Балашихи Юров: акция «Электропоезд Победы» объединяет поколения
Акция «Электропоезд Победы», прошедшая в Балашихе, стала настоящим праздником поколений, который объединяет ветеранов, молодежь и жителей Подмосковья. Об этом заявил глава городского округа Балашиха, секретарь отделения «Единая Россия» в Балашихе Сергей Юров в беседе с 5-tv.ru.
«Сегодня мы видим, что это действительно, по-настоящему праздник поколений», — подчеркнул он.
По его словам, мероприятие уже стало доброй традицией и проводится совместно с компанией «Российские железные дороги» (РЖД) и Центральной пригородной пассажирской компанией (ЦППК).
Юров отметил, что в акции в этом году приняли участие ветераны Великой Отечественной войны и специальной военной операции на Украине, юнармейцы, кадеты, а также волонтеры от партии «Единая Россия».
К праздничной акции активно присоединялись пассажиры электропоезда. Участники мероприятия вместе исполняли песни.
«Я благодарен всем, кто сегодня принимает участие в этой акции и активно к ней присоединяется… Это действительно хорошая, добрая традиция, добрая акция», — добавил Юров.
Акцию посвятили 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие началось с торжественного митинга возле станции Железнодорожная. Для гостей выступили духовой оркестр и творческие коллективы.
Одним из главных событий стало развертывание Георгиевской ленты длиной 30 метров. После завершения церемонии участники отправились на электропоезде в Москву. Конечной точкой их маршрута оказался Белорусский вокзал, у которого прошло возложение цветов к мемориалу.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что патриотическая акция «Катюша» набирает обороты по всей России.
