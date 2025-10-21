Егор Крид получил звание заслуженного артиста Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров присвоил певцу Егору Криду звание заслуженного артиста Республики Башкортостан. Об этом сообщил артист в личном блоге.

«Очень рад и горжусь тем, что сегодня получил звание заслуженного артиста Республики Башкортостан! С детства я проводил много времени в Уфе, так как здесь живут мои родственники. Даже сейчас пишу этот пост, находясь у них дома, в деревне Суровка. Теперь мы стали еще роднее», — написал Крид.

Во время личной встречи после концерта в Уфе руководитель субъекта отметил высокий профессионализм исполнителя и поблагодарил его за искренность, внимательное отношение к зрителям и вклад в развитие отечественной музыки. Хабиров также выразил надежду, что музыкант продолжит выступать для жителей республики.

Фото: Telegram/ЕГОР КРИД/egorkreed

По итогам разговора глава республики охарактеризовал Крида как талантливого и молодого исполнителя, искреннего как в жизни, так и в творчестве. Стороны договорились о том, что певец будет чаще приезжать в Уфу.

