Посольство России назвало запрет ФРГ на символику Победы 8–9 мая циничным

Все желающие должны иметь возможность свободно почтить память и отдать дань уважения погибшим красноармейцам и жертвам нацизма.

ФРГ запретила демонстрацию советской символики 9 мая

Запрет на использование советской символики во время мероприятий, посвященных Дню Победы 8 и 9 мая в Германии, назвали нелогичным и циничным. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба российского посольства.

В дипломатическом представительстве подчеркнули, что ограничения, введенные Берлином под предлогом текущей ситуации вокруг Украины, выглядят, по их мнению, крайне противоречиво и вызывают недоумение.

Также российская сторона обратилась к властям Германии с призывом отменить ограничения на демонстрацию символов Победы на территории советских мемориалов в памятные даты. В посольстве считают необходимым восстановить историческую справедливость и официально признать преступления Третьего рейха и его союзников в период Великой Отечественной войны как геноцид народов СССР.

Отмечается, что подобные меры, по мнению дипломатов, фактически ограничивают возможность потомков советских солдат и жителей Германии почтить память павших и отметить годовщину разгрома нацизма.

«В эти знаменательные дни все желающие должны иметь возможность свободно почтить память и отдать дань уважения погибшим красноармейцам и жертвам нацизма в соответствии со сложившимися многолетними традициями», — говорится в сообщении посольства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что президент России Владимир Путин распорядился ввести режим прекращения огня 8 и 9 мая в связи с празднованием Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

