В Улан-Удэ на шестилетнюю девочку упала карусель

Дарья Орлова
Возбуждено уголовное дело.

На ребенка упала карусель в развлекательном центре

Фото: 5-tv.ru

В Улан-Удэ шестилетняя девочка пострадала из-за обрушения купола от детской карусели. Об этом 21 октября сообщили в Следственном управлении СК России по Республике Бурятия.

«В детском игровом центре в результате поломки карусели на 6-летнюю девочку упало навершие, которым ребенку причинены травмы головы и ушибы различных участков тела», — указано в Telegram-канале СК по региону.

Пострадавшую доставили в больницу, ей оказали медицинскую помощь. Следователи установили, что авария произошла из-за неисправности оборудования. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Ранее во время урока русского языка и литературы в одной из школ Приморского района Санкт-Петербурга произошел несчастный случай. Восьмиклассница, пытавшаяся закрыть окно, облокотилась на раму и случайно выпала наружу. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах.

По имеющимся данным, девочка выжила, однако врачи оценивают ее состояние как крайне тяжелое — она находится в коме. Одноклассники рассказали, что перед происшествием школьница чувствовала себя хорошо, много шутила и получила отличную оценку. Известно также, что она растет в благополучной семье, живет с матерью и уже много лет серьезно занимается спортом.

