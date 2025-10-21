Смертельно опасно? Почему нельзя целовать новорожденного в лицо

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Большинство молодых и будущих родителей разрешили бы родственникам и друзьям близко контактировать с ребенком.

Можно ли целовать младенца в лицо

Фото: 5-tv.ru

Mirror: новорожденных нельзя целовать в лицо из-за опасных заболеваний

Целовать новорожденного в лицо — опасно для малыша. Даже безобидный, на первый взгляд, поцелуй может привести к заражению вирусом герпеса и другим инфекциям, которые для ребенка могут оказаться смертельными. Об этом сообщает Mirror со ссылкой на эксперта по воспитанию детей, известную как Заколдованная няня.

По ее словам, взрослые могут быть бессимптомными носителями вирусов, таких как герпес, которые для новорожденного с еще неразвитой иммунной системой могут быть летальны.

«Я насчитал огромное количество случаев, когда дети подхватывали различные неприятные заболевания и, к сожалению, не выживали», — отметила она.

Специалист подчеркнула, что, если родителям действительно нужна близость с ребенком, допустимо контактировать с руками, но не с лицом.

Общенациональный опрос 2300 молодых и будущих родителей, проведенный организацией The Lullaby Trust, показал, что 54% родителей разрешили бы друзьям и родственникам поцеловать ребенка, не зная об их заболеваниях. При этом 63% респондентов признались, что чувствовали бы себя неловко, если бы просили гостей держаться подальше от младенца, опасаясь обидеть кого-то.

Дженни Уорд, исполнительный директор The Lullaby Trust, подчеркнула, что даже инфекции с легкими симптомами у взрослых могут быть опасны для младенцев.


