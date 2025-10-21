«Это моя история»: Захар Прилепин вернется на СВО

Писатель Захар Прилепин подпишет новый контракт на военную службу

Писатель Захар Прилепин в ближайшее время подпишет новый контракт с Министерством обороны РФ и вернется в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом он заявил в беседе с ТАСС.

«Это моя история. История, которую мы начали с моими товарищами, живыми и павшими, еще в 2014 году. И я за нее несу ответственность, и я с нее соскакивать не собираюсь», — сказал Захар Прилепин, отвечая на вопрос о том, как он принял такое решение.

По данным РБК, медкомиссию Прилепин уже прошел. Следовательно, в ближайшее время он может отправится на фронт. До этого писатель уже говорил, что собирается продолжить начатое дело.

В мае 2023 года в Нижегородской области на Захара Прилепина было совершено покушение: под его автомобилем взорвалась бомба. В результате он получил тяжелые ранения ног и долгое время провел в больнице. Вместе с Прилепиным в машине находился его друг — Александр Шубин. Мужчина погиб.

