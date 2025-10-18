Российская армия освободила Плещеевку в ДНР

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 37 0

Бойцы ВС РФ уничтожили до 195 украинских боевиков.

Какие населенные пункты армия России освободила на Украине

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

Подразделения «Южной» группировки российских войск в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Плещеевка Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Также в ДНР бойцы поразили формирования двух механизированных, горно-штурмовой, штурмовой бригад, бригады спецназначения и бригады теробороны Украины в районах Дружковки, Константиновки, Свято-Покровского, Пазено и Берестка.

ВСУ потеряли до 195 боевиков, четыре боевые бронированные машины, 13 автомобилей и четыре артиллерийских орудия. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и три склада материальных средств, сообщили в оборонном ведомстве.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВС РФ удалось освободить Песчаное и Тихое в Харьковской области, а также Приволье в Днепропетровской области.

Спецоперация


Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с заявлением о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт дипломатическим путем Украина проигнорировала. Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Спецоперация
18 окт
«Относятся хорошо»: пленный украинский боевик рассказал о дружелюбии бойцов ВС РФ
18 окт
Трамп вел себя жестко на встрече с Зеленским
18 окт
Финская компания решила зарегистрировать пять товарных знаков в России
18 окт
Ка-52М нанес удар по личному составу ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
18 окт
Расчет САУ «Мста-С» сорвал ротацию ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
17 окт
Силы ПВО России перехватили и уничтожили 61 беспилотник ВСУ за ночь
17 окт
Расчет ЗРК «Тор-М2» сбил барражирующий боеприпас ВСУ Switchblade 600. Лучшее видео из зоны СВО
17 окт
Ка-52М ударил по «опорнику» ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
16 окт
Силы ПВО России за ночь перехватили и уничтожили 51 украинский беспилотник
16 окт
Новороссийские десантники отработали штурм опорников ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
+6° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
80.98
1.90 94.58
2.50
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 20 по 26 октя...

Последние новости

15:03
«Безответственно себя повел»: Тима Белорусских о творчестве после долгой паузы
14:51
Финский журналист Хейсканен сообщил об угрозах после посещения Донбасса
14:34
Орбан: есть большой шанс, что переговоры в Будапеште приведут к миру на Украине
14:19
Евросоюз хочет послать президента Финляндии следить за Путиным на саммите с США
14:03
Семейная пара погибла от атаки украинских беспилотников в Херсонской области
13:45
Умер ученый и публицист Сергей Кара-Мурза

Сейчас читают

Глава МАГАТЭ Гросси заявил о начале ремонта поврежденных линий Запорожской АЭС
«Никогда не стесняться»: Сосо Павлиашвили назвал свой главный семейный принцип
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 20 по 26 октября
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День отца в 2025 году и как поздравить папу
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео