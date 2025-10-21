Сотни спасателей и вертолет: Пропавшую в горах Башкирии туристку обнаружили живой
Полину Захарову искали трое суток.
Пропавшую в горах Башкирии туристку Захарову обнаружили живой
Пропавшую в башкирских горах туристку обнаружили живой. Сотни спасателей обследовали более 27 километров лесных троп. К операции привлекли вертолет.
И вот, наконец, сегодня женщину нашли — в районе болот в четырех километрах от вершины, на которую она собиралась подняться, но не смогла.
Захарова отправилась в поход в составе группы. Во время восхождения отстала, из-за непогоды сбилась с маршрута. Туристку доставили в оперативный штаб, где ей окажут помощь врачи.
