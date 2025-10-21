«Совершенно разные цели»: как и зачем злоумышленники взламывают аккаунты звезд

Мошенники получают доступ к страницам звезд в соцсетях через фишинговые ссылки

Взламывающие аккануты звезды в соцсетях мошенники могут преследовать разные цели. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказала эксперт по кибербезопасности в «Лаборатории Касперского» Анна Ларкина.

«К сожалению, кражи аккаунтов в социальных сетях, мессенджерах сегодня уже не новость прям. Это происходит повсеместно. Злоумышленники могут преследовать совершенно разные цели, начиная от каких-то массовых попыток украсть как можно больше аккаунтов для получения финансовой выгоды через размещение, например, какого-то поста с призывом перевести деньги, заканчивая уже более серьезными таргетированными атаками, которые рассчитаны на конкретную жертву», — рассказала Ларкина.

По словам эксперта, методы хакеров различаются по степени сложности. Иногда злоумышленники пользуются утекшими базами данных или подбором паролей, а иногда проводят масштабные фишинговые рассылки, в которых пользователи сами переходят по опасным ссылкам и передают данные. В отдельных случаях атака может быть «адресной» — с предварительным сбором информации о жертве и персонализированными сообщениями, повышающими шанс обмана.

Ларкина также подчеркнула, что мишенью преступников становятся не только профили в соцсетях, но и почтовые ящики, через которые злоумышленники получают доступ к другим аккаунтам, включая финансовые.

Эксперт порекомендовала пользователям уделять внимание настройкам безопасности. По ее словам, обязательным элементом защиты должна быть двухфакторная аутентификация, лучше всего — через специальные приложения для генерации одноразовых кодов. Ларкина также советует внимательно относиться к любым письмам и сообщениям, особенно если они содержат ссылки или просьбы совершить действия.

«Если вас провоцируют перейти по какой-то ссылке, совершить какие-то действия, десять раз подумайте. Лучше, конечно, этого не делать. Хуже не будет точно, чем потеря доступа к аккаунту», — добавила специалист.

Ранее сообщалось, что неизвестные злоумышленники взломали страницу блогера Оксаны Самойловой, на которую подписаны более 16,8 миллиона человек. Взломщики разместили в аккаунте пост о «внутренней борьбе и эмоциональном выгорании», снабдив публикацию ссылкой на фиктивный розыгрыш. Переход по ней приводил пользователей на поддельный сайт, где те теряли свои средства.

До этого аналогичная атака произошла с телеведущей Ксенией Бородиной — мошенники опубликовали сгенерированное нейросетью фото знаменитости с «беременным животом». Телеведущая предупредила подписчиков, чтобы они не доверяли никакой информации до ее личного обращения.

В августе киберпреступники также взломали аккаунт блогера Иды Галич, однако позже ей удалось вернуть доступ.

20 октября о попытках взлома аккаунта рассказала также телеведущая и певица Ольга Бузова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мошенники добрались до аккаунта певицы и телеведущей Ольги Бузовой.

