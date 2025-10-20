«Меня жестко ломают»: мошенники добрались до аккаунта Бузовой
Певица попросила подписчиков не переводить никаких денег и не участвовать в подозрительных розыгрышах.
Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; Telegram/Бузова/byzovahouse; 5-tv.ru
Ольга Бузова сообщила фанатам, что ее аккаунт взломали мошенники
Певица Ольга Бузова сообщила о взломе одного из своих аккаунтов в соцсетях. Экс-ведущая реалити-шоу «Дом-2» опубликовала видеообращение в личном Telegram-канале, в котором обратилась к фанатам с просьбой быть предельно осторожными.
Бузова попросила подписчиков не переводить деньги мошенникам и не участвовать в подозрительных розыгрышах.
«Мои хорошие, говорю вам быстро, чтобы успеть все поставить. Меня жестко сейчас ломают. Пожалуйста, ни в коем случае не переводите никакие деньги», — сообщила знаменитость.
Пока злоумышленники не опубликовали никаких публикаций в блоге звезды, Бузова поторопилась сделать заявление. Она отметила, что не проводит никаких розыгрышей и добавила, что хакерским атакам подверглась не только она, но и ее коллеги.
Среди пострадавших от рук мошенников оказались Оксана Самойлова, Ида Галич, Ксения Бородина, Лариса Долина, Павел Деревянко, Ляйсан Утяшева и другие звезды российского шоу-бизнеса.
Как ранее рассказал 5-tv.ru, телеведущая Ксения Бородина грубо ответила поклонникам после того, как смогла восстановить доступ к своему взломанному аккаунту.
