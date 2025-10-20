«Меня жестко ломают»: мошенники добрались до аккаунта Бузовой

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 37 0

Певица попросила подписчиков не переводить никаких денег и не участвовать в подозрительных розыгрышах.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; Telegram/Бузова/byzovahouse; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Ольга Бузова

Ольга Бузова сообщила фанатам, что ее аккаунт взломали мошенники

Певица Ольга Бузова сообщила о взломе одного из своих аккаунтов в соцсетях. Экс-ведущая реалити-шоу «Дом-2» опубликовала видеообращение в личном Telegram-канале, в котором обратилась к фанатам с просьбой быть предельно осторожными.

Бузова попросила подписчиков не переводить деньги мошенникам и не участвовать в подозрительных розыгрышах.

«Мои хорошие, говорю вам быстро, чтобы успеть все поставить. Меня жестко сейчас ломают. Пожалуйста, ни в коем случае не переводите никакие деньги», — сообщила знаменитость.

Пока злоумышленники не опубликовали никаких публикаций в блоге звезды, Бузова поторопилась сделать заявление. Она отметила, что не проводит никаких розыгрышей и добавила, что хакерским атакам подверглась не только она, но и ее коллеги.

Среди пострадавших от рук мошенников оказались Оксана Самойлова, Ида Галич, Ксения Бородина, Лариса Долина, Павел Деревянко, Ляйсан Утяшева и другие звезды российского шоу-бизнеса.

Как ранее рассказал 5-tv.ru, телеведущая Ксения Бородина грубо ответила поклонникам после того, как смогла восстановить доступ к своему взломанному аккаунту.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX

Тема:
Ольга Бузова
20 окт
«Я с удовольствием!» — Шаляпин заявил о готовности встречаться с Бузовой
17 окт
«Начинает ковырять»: Ольга Бузова объяснила, чем ее страшат походы к психологу
17 окт
«Я хочу замуж»: Ольга Бузова мечтает снова надеть белое платье и сыграть свадьбу
15 окт
«Я все-таки народная артистка»: чем жертвует Ольга Бузова ради фанатов
14 окт
«Кутить и еще раз кутить»: Прохор Шаляпин упрекнул Ольгу Бузову
6 окт
«Рядом мой любимый муж»: Краймбрери о внезапной встрече с Бузовой
28 сент
Бузова вычеркнула из жизни тех, кто ей не подходит: «Больше не терплю хамства»
26 сент
«Я девочка из народа»: Бузова высказалась о повышении гонорара
25 сент
«Лучше не знать, что мы делаем наедине»: Бузова об отношениях с Киркоровым
24 сент
«Ревнушка моя»: Киркоров закатил Бузовой истерику
+5° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.36
0.38 94.38
-0.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:06
Не сжигает калории: развеян миф о пользе зеленого чая при употреблении фастфуда
22:50
В ноябре россиян ждут 11 выходных и 19 рабочих дней
22:38
Московских предпринимателей обучат управлению интеллектуальной собственностью
22:27
«Меня жестко ломают»: мошенники добрались до аккаунта Бузовой
22:14
В Свердловской области обнаружено обезглавленное тело женщины вместе с немецкой монетой 1939 года
21:53
Намекают на свадьбу? Пересильд и Дмитриенко вышли в свет в образах жениха и невесты

Сейчас читают

«Свобода от России»: в Литве цены на отопление заставляют население сокращать расходы
«Ее обожают»: певица Ая продолжает оставаться в группе «Город 312»
Композитора Игоря Крутого и певицу Ирину Аллегрову обвинили в плагиате
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео