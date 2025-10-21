«Рондо» против Куртуковой: какой будет новая «Битва поколений» на МУЗ-ТВ

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 48 0

Выпуск проекта выйдет 25 октября в 17:00.

Иванов и Татьяна Куртукова сразятся в Битве поколений»

Фото: пресс-служба МУЗ-ТВ

На телеканале МУЗ-ТВ 25 октября в 17:00 выйдет новый выпуск музыкального проекта «Битва поколений». В этот раз на сцене снова сойдутся представители разных эпох — рок-группа «Рондо» во главе с Александром Ивановым и певица Татьяна Куртукова.

Шоу объединяет мэтров российской сцены и молодых исполнителей в музыкальных поединках. Каждый выпуск состоит из тематических раундов, где артисты исполняют собственные композиции и каверы на песни соперников.

В закулисном интервью участники выразили взаимное уважение. Александр Иванов отметил, что Куртукова «заняла свою достойную нишу» и подчеркнул востребованность фольклора на современной эстраде. Татьяна Куртукова, в свою очередь, рассказала, что одной из ее любимых композиций группы «Рондо» остается песня «Боже, какой пустяк».

«Моя любимая песня в исполнении группы „Рондо“ — это „Боже, какой пустяк“. Такая светлая лирика. Ты сразу погружаешься в такую атмосферу — хочется подумать о чем-то вечном шире, чем иногда есть возможность из-за нехватки времени», — заявила артистка.

Живые выступления оценивают также представители разных поколений: Николай Басков, Лада Дэнс, Яна Рудковская, Ваня Дмитриенко, MIA BOYKA и Валя Карнавал.

В раунде «Песня о любви» Александр Иванов исполнит композицию «Я постелю тебе под ноги небо», посвященную раскаянию и прощению. Татьяна Куртукова ответит номером «Одного». В экспериментальном раунде «Кавер на оппонента» Куртукова представит новую версию композиции «Боже, какой пустяк», а группа «Рондо» исполнит рок-ремейк хита «Матушка».

 

Результаты музыкального поединка и имя победителя зрители смогут узнать в эфире телеканала МУЗ-ТВ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица МакSим высказалась о выступлении певицы MONA в шоу «Битва поколений».

