Директор Лувра подала в отставку после кражи экспонатов

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 31 0

Президент Франции лично звонил Де Кар, чтобы обсудить с ней ее решение.

Директор Лувра подала в отставку после громкого ограбления

Фото: SARAH MEYSSONNIER / POOL/ТАСС

После кражи экспонатов Лувра директор музея Лоранс Де Кар попыталась уйти в отставку, однако президент Франции Эммануэль Макрон не принял ее решение. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на источники.

По данным издания, глава государства лично звонил директору несколько раз, убеждая остаться на посту.

«Держитесь. Не может быть речи о том, чтобы нарушить динамику реновации музея», — передает слова президента Le Figaro.

Де Кар, назначенная Макроном по предложению министра культуры, курирует масштабную реставрацию Лувра, которая должна начаться в ближайшие месяцы.

Утром 19 октября трое неизвестных проникли в музей, воспользовавшись грузовым лифтом, и похитили девять ювелирных экспонатов из галереи Аполлона. Среди утраченных предметов — украшения императрицы Мари-Луизы, королев Марии-Амалии и Гортензии де Богарне, а также тиара и броши императрицы Евгении.

По данным прокуратуры Парижа, двое преступников действовали внутри здания, третий — прикрывал их снаружи. После ограбления вблизи музея нашли сломанную корону супруги Наполеона III Евгении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у французов исчезает доверие к власти после кражи в Лувре.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

