Колбаса под угрозой: россиянам спрогнозировали скачок цен перед Новым годом

Экономист Литвиненко предупредила о возможном росте цен на колбасу к Новому году

К Новому году россиян может ожидать подорожание ряда продуктов — в первую очередь, сливочного масла, хлеба, колбасы и, конечно, товаров для праздничного стола. Об этом в беседе с aif.ru рассказала экономист Инна Литвиненко.

По ее словам, рост цен связан не только с сезонным увеличением спроса, но и с тем, что Банк России, вероятно, оставит ключевую ставку без изменений — на уровне 17%. Заседание ЦБ состоится 24 октября.

«В первую очередь, стоит ожидать постепенного роста цен на продукты, которые встречаются на праздничном столе, с приближением Нового года спрос на них будет поэтапно расти. Помимо ситуации с инфляцией, на них также влияет подорожание бензина, ведь это означает подорожание логистики», — отметила Литвиненко.

Экономист добавила, что повышение стоимости затронет и товары, производимые с использованием импортного оборудования, а также продукцию предприятий, которые берут кредиты под высокие проценты.

По данным Росстата, к 13 октября инфляция в России достигла 8,16%.

