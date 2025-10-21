Колбаса под угрозой: россиянам спрогнозировали скачок цен перед Новым годом

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 45 0

Рост связан не только с увеличением спроса в сезон.

Какие продукты подорожают к Новому году

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Экономист Литвиненко предупредила о возможном росте цен на колбасу к Новому году

К Новому году россиян может ожидать подорожание ряда продуктов — в первую очередь, сливочного масла, хлеба, колбасы и, конечно, товаров для праздничного стола. Об этом в беседе с aif.ru рассказала экономист Инна Литвиненко.

По ее словам, рост цен связан не только с сезонным увеличением спроса, но и с тем, что Банк России, вероятно, оставит ключевую ставку без изменений — на уровне 17%. Заседание ЦБ состоится 24 октября.

«В первую очередь, стоит ожидать постепенного роста цен на продукты, которые встречаются на праздничном столе, с приближением Нового года спрос на них будет поэтапно расти. Помимо ситуации с инфляцией, на них также влияет подорожание бензина, ведь это означает подорожание логистики», — отметила Литвиненко.

Экономист добавила, что повышение стоимости затронет и товары, производимые с использованием импортного оборудования, а также продукцию предприятий, которые берут кредиты под высокие проценты.

По данным Росстата, к 13 октября инфляция в России достигла 8,16%.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что россияне начали экономить на покупках.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.35
-0.01 94.67
0.29
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:58
Не гасите свет: при какой задолженности россиянам могут отключить электричество
23:40
До конца 2025 года на улицах Москвы появятся еще три беспилотных трамвая
23:22
Удар по организму: чем опасны для здоровья большие сеты с суши
23:10
В Петербурге начали тестировать глобальную систему безопасности
23:00
«Рондо» против Куртуковой: какой будет новая «Битва поколений» на МУЗ-ТВ
22:53
Колбаса под угрозой: россиянам спрогнозировали скачок цен перед Новым годом

Сейчас читают

В России впервые выписан штраф за рекламу в Instagram*
Много темных пятен: адвокат о перспективах дела об убийстве режиссера Сергея Политика
«Совершенно разные цели»: как и зачем злоумышленники взламывают аккаунты звезд
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео