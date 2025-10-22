Неудачный прием: в каких случаях можно не платить за визит к частному врачу

Медиатор Кузнецов: Если частный врач нарушил этику, за прием можно не платить

Если после приема у врача частной клиники пациент остался недоволен — не получил ответы на свои вопросы или столкнулся с ненадлежащим общением со стороны специалиста — он может отказаться от оплаты услуги. Однако не всегда получается вернуть деньги. Как отметил председатель Общероссийского профсоюза медиаторов Владимир Кузнецов в интервью журналистам aif.ru, одного только недовольства может быть мало для возврата.

Вес имеют только серьезные нарушения профессиональной этики, а также отказ от предоставления необходимой информации или негативные последствия назначений и лечения.

Пациент имеет право на данные о состоянии своего здоровья в доступной форме. В проверке точности информации помогут стандарты медпомощи, содержащие перечни диагностических, лечебных медицинских услуг, лекарственных препаратов и медицинских изделий.

Что же касается первичных консультаций, правила устанавливаются в соответствии с клиническими рекомендациями. Так, в психиатрической практике врач должен, в том числе, оценить опасность пациента для себя и окружающих. В этом случае стиль общения второстепенен, он не входит в стандарты. Недовольство можно высказать руководству клиники, но и в этом случае возврат денег за прием не гарантирован.

Закон о защите прав потребителей позволяет пациенту требовать бесплатного устранения недостатков оказанной услуги или уменьшения ее цены, возмещения понесенных расходов по устранению упомянутых недостатков или полного возмещения убытков.

Чтобы доказать правомерность претензии, нужно собрать документы, подтверждающие факт получения услуги и ее оплаты. Например, договор с клиникой, кассовый чек, квитанцию об оплате, выписку из медицинской карты, записи, сделанные во время консультации. Также можно привлечь свидетелей.

После этого необходимо составить письменную претензию на имя руководителя клиники с подробным разъяснением причины недовольства и точным указанием причины требования о возврате денег. В письме рекомендуется привести соответствующие статьи закона о защите прав потребителей, к нему стоит приложить копии всех собранных доказательств, свои контактные данные и банковские реквизиты для перечисления средств. Один экземпляр должен остаться в клинике, а другой у пациента. При отказе принимать жалобу, ее можно направить в клинику заказным письмом с уведомлением о вручении и описью.

Ответ должен поступить в течение десяти дней с момента получения. В противном случае пациент может обратиться в региональный Минздрав и Роспотребнадзор. За этим последует судебный иск, в котором к возврату подключаются требование компенсации морального вреда и штраф за несоблюдение добровольного порядка урегулирования. В ходе разбирательств может понадобиться независимая медицинская экспертиза.

