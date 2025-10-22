Кинооператор Анатолий Мукасей экстренно госпитализирован в Москве

Народный артист России потерял сознание дома, после чего его доставили в больницу.

Почему госпитализировали кинооператора Мукасея

Фото: © РИА Новости/ Григорий Сысоев

Советский и российский кинооператор, супруг актрисы Светланы Дружининой народный артист России Анатолий Мукасей был экстренно госпитализирован в одну из московских больниц 21 октября. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По данным источника, Мукасею стало плохо, когда он находился у себя дома. Артист потерял сознание, и его родственники вызвали скорую помощь. Медики прибыли на место и доставили его в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

Анатолий Мукасей — лауреат Государственной премии СССР, заслуженный деятель искусств РСФСР и народный артист России. Он снял множество известных фильмов, среди которых «Чучело», «Берегись автомобиля», «Большая перемена» и другие картины, вошедшие в золотой фонд отечественного кино.

